Я не вижу текст статьи — указано только имя сайта (rusfootball.info). Я не имею доступа в интернет, поэтому не могу загрузить материал сам. Пожалуйста, пришлите текст, который нужно переписать, либо вставьте ссылку с полным текстом статьи.

Несколько подсказок, что можно отправить:

— Полный текст статьи (лучше в одном сообщении).

— Или заголовок и ключевые абзацы, если статья очень длинная.

— Уточните, нужно ли сохранить оригинальный заголовок или придумать новый.

После получения текста я перепишу его по вашим требованиям: корректно, по‑журналистски, на русском языке, с соблюдением правил для Google Discover и Google News.