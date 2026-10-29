Я не вижу текст статьи — указано только имя сайта (rusfootball.info). Я не имею доступа в интернет, поэтому не могу загрузить материал сам. Пожалуйста, пришлите текст, который нужно переписать, либо вставьте ссылку с полным текстом статьи.
Несколько подсказок, что можно отправить:
— Полный текст статьи (лучше в одном сообщении).
— Или заголовок и ключевые абзацы, если статья очень длинная.
— Уточните, нужно ли сохранить оригинальный заголовок или придумать новый.
После получения текста я перепишу его по вашим требованиям: корректно, по‑журналистски, на русском языке, с соблюдением правил для Google Discover и Google News.